Celal Adan'dan Bahçeli manifestosu

Adan, "Liderimizin siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Gazi Alparslanlardan Gazi Mustafa Kemallere uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur. Bahçeli dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakârlığın ete kemiğe bürünmüş hâlidir" dedi. Adan, "Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezine önceden planlanmış tetkikler ve genel kontrol için gitmişti. Daha önce değiştirilen kalp kapaçtığında sorun tespit edilmesi üzerine operasyon geçirmişti. Kalp kapakçığı 2. kez değiştirilmişti.



14 Şubat'ta taburcu olan Bahçeli Ankara'ya döndü. MHP'den yapılan açıklamada doktorların vereceği kararı göre mesaisine başlayacağı duyurulmuştu.