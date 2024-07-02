Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi. Gürsoy, 3 Temmuz'da saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla 'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy'un ettiğini duyurdu.

Uysal paylaşımında, "Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dr. Gürsoy için bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Dr. Nilüfer Gürsoy, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

NİLÜFER GÜRSOY KİMDİR?

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.

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