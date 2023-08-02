Celal Sel kimdir, nereli? Yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in hayatı ve daha önceki görevleri hakkında bilgiler

Aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Celal Sel, 1968 yılında dünyaya geldi.



Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde göreve başladı.

2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel, evli ve bir çocuk babasıdır.