Çelik bariyerlere çarptı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü öldü
15.08.2026 00:24
Çelik bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Malatya'da çelik bariyerlere çarpan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü, hayatını kaybetti.
Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde Mustafa Emin Özkaraman'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki çelik bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Özkaraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkaraman'ın cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Ekiplerin incelemesinde Özkaraman'ın ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kaza yerindeki çalışmanın ardından Özkaraman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.