Çelik: "CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP yöneticilerine tepki gösterdi.



"CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir." dedi.

"HUKUK ZEMİNİNDE KARŞILIK VERECEĞİZ"



AK Parti Sözcüsü ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na ve partisine yapılan saldırıları lanetledi.



Çelik, paylaşımının devamında "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." dedi.