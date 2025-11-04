Çelik: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklama yaptı.



"Cumhur İttifakı’mız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." ifadelerini kullanan Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir." dedi.



Çelik, "Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz." açıklamasında bulunup "tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkelerini en yüksekte tuttuklarını dile getirdi.



Paylaşımının devamında AK Parti Sözcüsü şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."



BAHÇELİ: ÇATLAK YOK

Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Cumhur İttifakı'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yapmış "MHP ile Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı yok. Çatlak var demekten bıkmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP'den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculara, bir kısım köşe yazarlarıyla papatya falı açıyorlar." demişti.