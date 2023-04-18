Çelik: Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "nefret diliyle" hedef alanları kınadıklarını dile getirdi.
Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çelik, demokratik kazanımların gelecek nesillere bırakılacak en büyük mira olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü, "Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 18, 2023
Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine…