Çelik: Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar.

Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine…