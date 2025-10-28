Çelik: "İsrail barış isteyenlere dönük soykırım siyaseti gütmektedir"

İsrail'in, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla Gazze'ye yeniden saldırmasına hükümetten sert tepkiler geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermişti.



İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze ile Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

ÖMER ÇELİK: BU SOYKIRIM ŞEBEKESİ DURDURULMALI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze’ye saldırısının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu kaydetti. Çelik "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik açıklamasında, "İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır" dedi.



EFKAN ALA: İSRAİL ULUSLARARASI TOPLUMU OYALIYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Ala da saldırılara tepki gösterdi. Netanyahu'nun, Gazze'de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesinin, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını belirten Ala, "Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Efkan Ala, bu tür adımların, katliam odaklı bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Gazze'de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli, uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze'deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir."