Çelik: Kadına yönelik şiddet toplumun ortak vicdanına saldırıdır
25.11.2026 11:28
Çelik, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ile mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadına karşı şiddetin yalnızca bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlere de bir saldırı olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kadına yönelik şiddetin her türlüsünün herkes tarafından lanetlenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır." dedi.
Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelenin sıfır tolerans ile süreceğini ifade eden Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir; kadınların güvenliği, onuru ve hakları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.