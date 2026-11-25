AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin her türlüsünün herkes tarafından lanetlenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır." dedi.

Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelenin sıfır tolerans ile süreceğini ifade eden Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir; kadınların güvenliği, onuru ve hakları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.