Terörsüz Türkiye | Çelik: Ne yaptığımız biliyoruz, odağı kaybetmemek gerekiyor

AK Parti MKYK toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele topyekun hassasiyet gerektiriyor. KADEM ile işbirliği yapacağız. İlgili birimlerimizin kapısı açık. Siyasetin üzerine düşen vazife gündemimizde.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka öğretmenliği bitiremez. Öğretmenlik mesleği sadece bilgi aktarımı değildir. Öğretmenler hepimizin hayat rehberi. Yapay zeka bilgiye ulaşma methotlarını değiştirebilir. Öğretmenlerimizin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuştur. Medeniyeti korumak için önümüzdeki dönemlerde öğretmenlerimize daha çok ihtiyaç duyacağız. Hepsine sevgilerimizi iletiyoruz.

G20 ZİRVESİ

İlk defa Afrika kıtasında gerçekleşti. Afrika küresel adalet açısından çok daha fazlasını hak eden bir kıta. Afrika'ya kötülük yapanlar hala refahı paylaşmakta cimri davranıyorlar. Dayanışma, eşitlik ve sürdürebilir zirvenin üç ilkesi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES



Gelinen noktada Gazze’de bir ateşkes var ama bu ateşkes her gün İsrail tarafından ihlal ediliyor. Beyrut’a saldırıyor, Gazze’ye saldırıyor; öldürmeye ve soykırım siyasetine devam ediyor. Yine bu mutabakatın başlangıcında 600–700 yardım tırının girmesi öngörülüyordu. İsrail bunu henüz 200 düzeyinde veya daha altında tutuyor ve bu konudaki soykırım siyaseti, insanları temel ihtiyaçlarından mahrum etmek şeklindeki bir yaklaşımla maalesef devam ediyor. Bu nedenle ateşkes son derece kırılgan bir noktaya gelmiştir. Bu, doğrudan Netanyahu’nun açıklamaları ve verdiği emirler yüzünden gerçekleşmektedir. Bütün dünyayı bu konudaki tehlikeye bir kere daha dikkat çekiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TAVİZ VE PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR



Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımız biliyoruz. Terörü ülke gündeminden çıkarmak için ülkeler sert güç unsurları kullandığı gibi kanunların çizdiği çerçeveler içinde yumuşak güç unsurlarını da kullanırlar. Türkiye Cumhuriyeti de bu unsurları güçlü bir şekilde kullanmıştır. Bunun zıttı bir takım işler yapıldığına dair açıklamaların bir geçerliliği yoktur. Odağı kaybetmemek gerekir. Burada odak, terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. PKK terör örgütünün bütün unsurları ve uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Odak noktası bir devlet politikasıdır. Bir eleştirisi olan varsa bir önerisi olan varsa tabi ki dinliyoruz. Herkes Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak konusunda entegre bir politikaya ulaşmak için söyleyecek sözü varsa onu söylesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir taviz ve pazarlık söz konusu değildir.

“SDG TÜRKİYE'YE TEHDİT OLMAKTAN ÇIKMALI”



Ömer Çelik, Mazlum Abdi'nin Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini açıklamasına yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti: “SDG terör örgütü, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Terörsüz Türkiye yaklaşımı dahilinde Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik hassasiyetleri erteleme kabul etmez, yerine getirilir. Odağı kaybetmeyelim. Bu konudaki iyi niyetli sözleri elbette not ediyoruz ama bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Türkiye'ye karşı tehdit oluşturan yapıların ve bu tehdidin ortadan kalmasına yönelik adımlarını da görüp not ediyoruz, olumsuz adımları da görüyoruz. Terörsüz bölge iradesi aslında herkesin emperyalizm kıskacından çıkması içinde son yüzyılda ortaya çıkmış en güçlü yol haritasıdır."