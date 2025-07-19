Çelik kasadan çıkan uyuşturucuya tutuklama

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, E.D. (25) isimli şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada, çelik kasada muhafaza edilen 419 adet sentetik ecza hap ile 7 bin 585 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.