Çelik Kubbe ne zaman devreye girecek? Çelik Kubbe hava savunma sistemi hakkında bilgiler

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında geliştirilmesi kararlaştırılan proje, gök kubbedeki güvenlik çemberini "çelikleştirecek".



Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.



Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.



Projede kullanılacak KORKUT Sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi.



HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.



GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi ile milli olarak geliştirilmekte olan hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi.



GÖKER, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.



GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi.



HİSAR O+ orta irtifa hava savunma füze sistemi sabit birlikler ile kritik tesislerin, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra etmek için üretildi.



SİPER de uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak tasarlandı.



YAPAY ZEKA İLE KOORDİNELİ OLACAK



Çelik Kubbe Projesi için çalışmalara başlayan Türk şirketlerinin yerli ve milli sistemleri, 4 kritik imkanın oluşmasını sağlayacak.



Katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ altında birbirleriyle entegre çalışmasına imkan verecek Çelik Kubbe, ortak hava resminin oluşturulmasının önünü açacak. Gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılacak bu bilgiler, yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulabilecek.



Proje, gök kubbede sağlayacağı kalkan rolünün yanı sıra düşman unsurlar için caydırıcılık da oluşturacak.



NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?



"Çelik Kubbe" sisteminin devreye gireceği tarihin, yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor