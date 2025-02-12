Çelik Kubbe son aşamaya geldi! (Lazerli hava savunma sistemi ALKA)

ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntülerde, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi hedefleri önce radarıyla tespit ediyor. ALKA sonrasında 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını imha ediyor.



Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.



SON AŞAMAYA GELİNDİ



ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği hava savunma sisteminin büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirten İkinci, Çelik Kubbe'nin komplike bir hava savunma sistemi olduğunu belirtti.

