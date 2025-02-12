Çelik Kubbe son aşamaya geldi! (Lazerli hava savunma sistemi ALKA)
Roketsan milli imkanlarla geliştirilen Lazer Hava Savunma Sistemi Alka'nın yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ALKA'nın hedefleri imha ettiği anlar yer aldı.
ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntülerde, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi hedefleri önce radarıyla tespit ediyor. ALKA sonrasında 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını imha ediyor.
Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.
Asimetrik tehditler karşısında, #ALKA ile anında imha! 🎯💥 pic.twitter.com/jOPapkliDt— ROKETSAN (@roketsan) February 10, 2025
SON AŞAMAYA GELİNDİ
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği hava savunma sisteminin büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirten İkinci, Çelik Kubbe'nin komplike bir hava savunma sistemi olduğunu belirtti.
İkinci, "Bu sistem yalnızca anavatanımızı değil, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruyan Mavi Vatan'ı da savunacak.Özellikle gemilerimizin üzerindeki hava savunma sistemleriyle birlikte MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) sayesinde milli füzelerin entegre edilmesi, Çelik Kubbe'nin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak." diye konuştu.
ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumların işbirliği içinde çalıştığını söyşeyen İkinci, "En kısa sürede Çelik Kubbe tamamlanarak değişen tehditlere karşı zamanla kabiliyetleri artırılacak" dedi.
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