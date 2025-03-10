Çelik Kubbe'ye lazerli dron avcısı

Askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi kritik tesislerin drone tehditlerine karşı güvenliği, Gökberk'e emanet edilecek.



ASELSAN, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sisteminin yeni görüntülerini paylaştı.



Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin bileşenlerinden biri olarak tasarlanan GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi 6x6 mobil platform üzerine entegre edildi.



GÖKBERK, yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin fiziken imhasını sağlayabildiği gibi yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcısıyla insansız hava aracının elektromanyetik sistemlerini felç ederek etkisiz hale gelmesini sağlıyor.



Üzerinde bulunan 7/24 çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sayesinde GÖKBERK, uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor.



Minimum güç ile maksimum etki yaratan sistem, maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.



Paylaşılan test görüntülerinde, Gökberk üzerinde bulunan elektro optik sistemler Drone'u tespit ettikten sonra otomatik takibini gerçekleştirip imhasını başarıyla gerçekleştirdi.