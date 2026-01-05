Çelik: Mesajları tek tek okuduk, tüm dünyaya birliğimizi gösterdik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlere gösterilen ortak tepkinin değerli olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Çelik, "Zaman zaman 'Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir." dedi.

“TÜM DÜNYAYA BİRLİĞİMİZİ GÖSTERDİ”

Tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumun her kesiminden ortak bir tepki yükseldiğini belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

“MESAJLARI TEK TEK OKUDUK”

Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan birçok vatandaşın cumhurbaşkanına dönük tehdit karşısında birlik duygusuyla hareket ettiğini ve mesajları tek tek okuduklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlamızı ve saygılarımızı sunuyoruz.

Milletimiz ve devletimiz varolsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."