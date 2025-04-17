Çelik: Özel, kaos kampanyasına öncülük ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.



Açıklamasına, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir." diye başlayan Çelik, Özel'in kullandığı siyasi dili kınadı.



Çelik, "Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür." dedi.



Çelik, şöyle devam etti:



"Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir."



"MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



Özel'in kaos kampanyasına öncülük ettiğini de sözlerine ekleyen Çelik, "Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir." dedi.



Çelik, paylaşımında "Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

