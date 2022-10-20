Çelik: TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu söyledi.

Çelik: TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır

AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak ’ya saldırıyorlar. Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir." dedi.

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