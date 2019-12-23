Çelik: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Libya ile yapılan mutabakat muhtırasına ilişkin Çelik, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir" ifadelerini kullandı.



Çelik, şöyle devam etti:



"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir."



Libya ile mutabakat muhtırasına karşı CHP'nin tutumunu eleştiren Çelik, "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti" diye konuştu.



"TÜRKİYE BU MÜLTECİ AKININI TEK BAŞINA KARŞILAYAMAZ"



Çelik, İdlib'de tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisinin geldiğini aktararak bundan sonra Türkiye'nin bu mülteci akınını tek başına karşılayamayacağını söyledi.



Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."



İdlib'de mutabakatın korunmasının gerektiğinin altını çizen Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Mutabakatın korunması gerekiyor."



"KAYGILARIMIZI HAKLI ÇIKARAN BİR KARAR OLDU"



Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı da değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:



"Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar."



Çelik, mahkemeye şeffaflık ve saygınlık çağrısında bulunarak, "İstanbul'da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.



"TÜRKİYE GEREKİYORSA SERT GÜÇ UNSURLARI KULLANIR"

Türkiye'nin milli çıkarlarını korumak için gerekirse sert güç unsurlarını kullanacağını belirten Çelik, şöyle devam etti:



"Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."



"BİZ OLAYIN DIŞINDAYIZ VE DIŞINDA KALACAĞIZ"



CHP'nin AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte olmadığını söyleyen Çelik, "Tek parti rejiminin anti demokratik kalıntılarını biz temizledik" diye konuştu.



Çelik, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesine ilişkin, "CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

