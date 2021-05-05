Çelik ve Altun'dan CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Devlet teşkilatını suç örgütü olarak, Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmenin Türkiye'nin FETÖ ile tanıdığı bir dil olduğunu belirten Çelik, "Menderes’in katillerinden FETÖ’ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar" dedi.

Cumhurbaşkanını yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetlerini bildiklerinin de altını çizen Çelik, "Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'ya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hadsiz ve ahlaksız tehditlere prim vermeyeceğini vurgulayan Altun, Erdoğan'ın tehdit ve engellemelere rağmen yıllardır Türkiye'ye hizmet verdiğini belirtti.

Altun, bu çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden milleti tehdit ettiğini söyledi.

