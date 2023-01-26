Çelik: Yapılan basın yayın faaliyet değil kara propaganda

Almanya'da yayımlanan STERN dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan haberi AK Parti'den tepki geldi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılanın basın yayın faaliyeti değil, ilkel bir kara propaganda olduğunu söyledi.

"SİYASİ SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Çelik mesajında "Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye’deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar." ifadesine yer verdi.

Çelik, "Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek." dedi.

AK Parti Sözcüsü mesajında "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiçkimse istikamet çizmeyecek." ifadelerine de yer verdi.