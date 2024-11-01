Çelik yelek ve oyuncak tabancayla sokağa çıktılar! Vatandaşları korkutan 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, "Cadılar Bayramı" partisine katılmak için kar maskesi ve çelik yelek görünümlü kıyafet giyip oyuncak uzun namlulu silah taşıyan 2 şüpheli, "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çelik yelek ve oyuncak tabancayla sokağa çıktılar! Vatandaşları korkutan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bazı vatandaşlar polise, kentte araç içerisinde kar maskeli ve ellerinde silah olan şüphelilerin dolaştığı yönünde ihbarda bulundu.

Söz konusu araç 1. Murat Mahallesi'nde  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Araçtaki kar maskeli, çelik yelek görünümlü kıyafetli ve ellerinde oyuncak silah olduğu belirlenen K.A. ve E.Ş. yakalandı.

Çelik yelek ve oyuncak tabancayla sokağa çıktılar! Vatandaşları korkutan 2 şüpheli gözaltına alındı - 1

Zanlılar "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesinde İstanbul'un Silivri ilçesinden 'deki bir eğlence merkezinde düzenlenen "Cadılar Bayramı" programına katılmak üzere geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Çelik yelek ve oyuncak tabancayla sokağa çıktılar! Vatandaşları korkutan 2 şüpheli gözaltına alındı - 2

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