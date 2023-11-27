Çelik: Netanyahu hükümeti Gazze'ye yönelik soykırım yapıyor

Son dakika haberi! AK Parti’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı.



Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat sürdü.



Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.



Çelik, Batı'nın Gazze'deki katliamını izlediğini dile getirdi. Çelik, "Acil bir ateşekes ihtiyaç vardır. Ümidimiz bu ateşkesin kalıcı olmasıdır. Bundan sonrası Netanyahu'nun ve yanındakilerin soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan bakımında takibinin yapılması son derece önemli olacaktır." dedi.

Türkiye'nin Eurofighter talebine ilişkin ise "Türkiye, egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken aynı zamanda bir NATO üyesi olarak NATO'nun güvenliğini de sağlamaktadır." diyen Çelik, "Türkiye güvende değilse NATO büyük bi eksiklik içinde olur." dedi.

GAZZE'DEKİ İNSANI KRİZ



Çelik'in açıklamaları şöyle:



Netanyahu hükümeti Gazze'ye yönelik soykırım yapıyor. 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 bininden fazlası kadın 15 bin insan hayatını kaybetti. Bu bir katliam ve bu bir soykırım.

4 günlük ateşkes bile denmiyor. İnsanı ara deniyor. 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı. Bu insani aranın bile 144 çocuğun hayatını kurtardığını düşündüğümüzde bir nefes alma fırsatı verecektir. Ateşkesin uzaması çağrılarına Netanyahu sıcak bakmıyor. İnsani ara taktik bir mesele olarak görülen durum kalıcı bir ateşkese dönüşür.

Gazze'de ve o bölgedeki vatandaşlarımızın durumuyla yakından takip ediyoruz. Türkiye bir kere daha dünyanın vicdanı olduğunu göstermiştir. Şimdiye kadar Gazze'den getirilen hastalar bunun örneğidir.

"KATLİAMI İZLİYOR"

Batı Gazze'deki katliamı izliyor. Netanyahu karşısında bir köle gibi davranıyorlar. Avrupa'nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmaktadır. Birtakım radikalleşme tehlikesine dikkat çekiyorlar. Avrupa bir kere daha meselenin sebeplerini tartışmaktan kaçarak meselenin sonuçlarını nasıl yöneteceğine odaklanıyor.

Herhangi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalır mıyız diye düşünüyorlar. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliama imza attılar. Avrupa'nın desteğiyle bu katliamlara imza atıyorlar.

"BARIŞIN YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEDİR"

Acil bir ateşekes ihtiyaç vardır. Ümidimiz bu ateşkesin kalıcı olmasıdır. Bundan sonrası Netanyahu'nun ve yanındakilerin soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan bakımında takibinin yapılması son derece önemli olacaktır. Barışın yolu iki devletli çözümdedir.

TÜRKİYE'NİN EUROFIGHTER TALEBİ



Türkiye, egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken aynı zamanda bir NATO üyesi olarak NATO'nun güvenliğini de sağlamaktadır. Türkiye güvende değilse NATO büyük bi eksiklik içinde olur. Avrupa'nın güvenliği de söz konusu olmaz. Türkiye şantaja boyun eğecek bir ülke değildir.

"İTTİFAKTA HİÇBİR SORUN YOK"

Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. En güçlü şekilde yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler tempolu şekilde devam etti.

İYİ Parti kendilerine yol çizdi. O yolda ilerliyorlar.