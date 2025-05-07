Çelik: PKK'nın feshi yeni aşama olacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısına ilişkin basın açıklamasında bulundu.



Çelik'in açıklamaları şöyle:



Cumhurbaşkanımız Genel Merkezi'mizde yaptığı toplantılara devam ediyor. Bugün 50 millletvekilimiz bu toplantıya katıldı. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyelerimiz hazır bulundu. İç ve dış politikalarıyla ilgili ve milletvekilllerimizin illeriyle ilgili gündeme ilişkin görüşüldü.



Soruları Cumhurbaşkanımız yanıtladı. Cumhurbaşkanımız ilgili bakan arkadaşlarımıza yönlendirerek ilgili bakan arkadaşlarımıza yönlendirerek talimatlandırdılar.



Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın öncülük ettiği terörsüz Türkiye hedefine yönelik hassasiyet gösterilmesini, destek verilmesini ifade ettiler. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleriyle takip ediliyor. Sürecin yakından takip edilmesini ifade ettiler.



PKK'nın silah bırakma kararını açıklama gerekmektedir. PKK'nın feshi yeni aşama olacak.



HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASI



Dün akşam gece geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı.

Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı savaş uçaklarıyla saldırı söz konusu oldu. Biz Pakistan’a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz.

Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Pakistan tarafı terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Sivil alanları hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz.

