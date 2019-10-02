Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(HDP önünde ailelerin eylemi) Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelerin vicdani isyanı her yerden duyuluyor. Yüreğimiz, gönlümüz ve duamız onlarla beraber.

(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır.

(Kaşıkçı cinayetinin 1. yıldönümü) Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü. Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır. Suç İstanbul'da işlendi yargılama İstanbul'da yapılmalı.

(AB'nin sığınmacı politikası) AB mülteci konusunda sınıfta kalmıştır. Geri göndermeme ilkesine insani olarak bağlıyız. Güvenlik sağlanırsa sığınmacılar geri dönebilir. Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir

(Suriye'de güvenli, bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır. Demografik yapıyı bozanlar terör örgütleridir. Türkiye herhangi bir ülkenin insan deposu değildir. Esas anlaşmaya uymayan Avrupa Birliği'dir. Göçmen anlaşması bu haliyle işlemiyor.

(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur.

(Deprem paraları tartışması) Söyledikleri rakamın çok üstünde harcama yapıldı. Bütün ulaştırma altyapısı gözden geçirildi.105 milyar TL sağlık altyapısı için harcama yapıldı.12 milyon kişiye afet eğitimi verildi. Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar yapılmıştır.

(50+1 OY tartışması) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş. Vatandaşlarımız hükümet sistem değişikliğine yüksek bir destek vermiştir. Vatandaşın onayından geçeni değiştirme çabasında olmayız. AK Parti'nin geriye gidiş ajandası yoktur.



