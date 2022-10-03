Çelik'ten Ankara müzisyen cinayeti açıklaması: Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarından satırbaşları;



"Diyarbakır annelerimizin evlat nöbeti 1027. gününe girdi. Özellikle Avrupa birliğinin Türkiye raportorüne buradan seslenmek istiyorum. Hiçbir şekilde şimdiye kadar uluslararası raporların hiçbirine Diyarbakır annelerinin girmemiş olmaması çifte standartlardan bir tanesidir. Söz konusu fetullahçı terör örgütü olduğu zaman gündemlerine alıyorlar. Bu çifte standarttır. Bunları takip etmeye devam edeceğiz.



(Rusya’nın Ukrayna topraklarını ilhak kararı) Kuşkusuz ülkelerin toprak bütünlüğüne ilkesel çerçevede sahip çıkıyoruz, önem veriyoruz. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Sadece insanlık için yıkım getirir.



(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ile sadece Türkiye’nin diyalog kurması rahatsız edici sözleri üzerine) Türkiye tahıl koridorundan esir mübadelesine kadar merkezi rol oynamıştır. Sayın macronun bunu bile bir çıkar çatışmasına dönüştürmeye çalışması kapasitelerini ortaya koymuştur.



(Yunanistan meselesi) Avrupa birliği gözü önünde bir AB üyesi Yunanistan Ege denizinde kadınları ve çocukları öldürüyor. Hiçbir tanesine seslerini çıkarmıyorlar.



Yunanistan’a verilmesi gereken mesaj masaya oturmasıdır. Masadan kaçan taraf Yunanistandır.



(Onur Şener’in öldürülmesi) Bu cinayetten, bu kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecekler ve onların yanında olacaklar. Sürecin takipçisi olacağız. Canavarca hislerle gerçeklişmiş olduğu çok açık.



Çalıştıkları kurumlar gerekli işlemleri gerçekleştirecek.