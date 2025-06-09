Çelik'ten İsrail'in Madleen gemisine baskınına tepki: Lanetliyoruz

Gemiye müdahale anları ve yaşanan tüm baskın süreci, aktivistlerin cep telefonu ve geminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail müdahalesini şiddetle lanetlediklerini söyledi.

"Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." diyen Çelik, "Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir." dedi.