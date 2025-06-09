Çelik'ten İsrail'in Madleen gemisine baskınına tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine yönelik İsrail baskınını lanetledi.

Çelik'ten İsrail'in Madleen gemisine baskınına tepki: Lanetliyoruz
İsrail'den Madleen gemisine baskın

İsrail'den Madleen gemisine baskın

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ordusu Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Madleen gemisine müdahale etti. 12 aktivist gözaltına alındı.

Gemiye müdahale anları ve yaşanan tüm baskın süreci, aktivistlerin cep telefonu ve geminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İsrail'e götürülen aktivistlerin buradan sınır dışı edilmeleri beklenirken, Ankara'dan yaşananlara tepki var.

Çelik'ten İsrail'in Madleen gemisine baskınına tepki: Lanetliyoruz - 1 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, müdahalesini şiddetle lanetlediklerini söyledi.

"Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." diyen Çelik, "Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir." dedi.

'den Madleen'e müdahale

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