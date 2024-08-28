Çelik’ten Katz’a tepki: Kendisine Hitler’in bakanını rol model olarak seçtiğine şüphe yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, “Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.” dedi.

Çelik’ten Katz’a tepki: Kendisine Hitler’in bakanını rol model olarak seçtiğine şüphe yok
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Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın açıklamalarına Ankara’dan tepki var...

Açıklama AK Parti Sözcüsü ’ten geldi.

“Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, ‘Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli’ demiş.” ifadesini kullanan Çelik, “Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.” dedi.

İsrail’in hedefinin tüm insanlık olduğunu söyleyen Çelik, “Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı.” ifadelerini kullandı.

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