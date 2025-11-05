Çelik'ten Özel'e tepki: "Bu barbarlıkla mücadele edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye mitingindeki konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özgür Özel'e tepki gösterdi.



“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz” ifadelerini kullanan Çelik, “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"



Ömer Çelik, CHP liderine siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceklerini belirterek şunları kaydetti:



“Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.”