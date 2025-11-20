Çelik'ten Özel'e tepki: Partiyi temizlemek esas işi olmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok." diyen Çelik, CHP liderinin bu nedenle iç gelişmeler ve dış politikayı anlayamadığını söyledi.

“SÜREÇ YARGININ KONUSU”

Özgür Özel'e kendi partisi içinden "partiyi temizleme" çağrısı yapıldığını belirten Çelik, "CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel'in bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir." ifadelerini kullandı.

"DÜRÜSTLÜK KONUSUNDAKİ CARİ AÇIK, DİL CAMBAZLIĞIYLA KAPATILAMAZ"

Çelik şöyle devam etti:

"- Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman tarihin doğru tarafında ve meşru siyasetin merkezinde yer alır.

- Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP’liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çeteler ve suç örgütleri gibi tanımları CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerekiyor. Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakı’mıza söylemesi, siyasi navigasyon probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir.

- CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP’lilere kulak vererek “partiyi temizlemesi” esas işi olmalıdır.

- Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz."