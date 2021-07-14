Çelik'ten Yunanistan tepkisi: Affedilmeyecek bir saygısızlık

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Toplantıda çevrenin korunmasını ele aldık. Çevre konusunda vatandaşlarımızı daha çok bilgilendireceğiz. Müsilaj görülmemesi artık güzel bir müjde. Ancak yüzeyinde görülmemesi bizi rehavete sürüklememeli.

DARBE GİRİŞİMİNİN 5. YILI

Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine katılacak TBMM'de. 3 binin üzerinde program yurtiçinde ve yurtdışında yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca koordine ediliyor.Milletin güçlü iradesiyle emellerine ulaşamadılar.

KABİL HAVALİMANI'NIN GÜVENLİĞİ

Türkiye burada herhangi bir şekilde muharip bir güç olarak yer almadı. Gelinen noktada NATO oradan çekiliyor. Kabil Havalimanı bir şekilde korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Türkiye işgalci bir güç değildir. Jeopolitik açıdan baktığınızda Afganistan'ı Türkiye'ye uzak bir ülke olarak değerlendirmemek gerekir.

Hem tarihsel ilişkilerimiz açısından hem de Türkiye'nin milli güvenliği, göçle mücadelesi, uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir konu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Anayasa konusunda daha öncede söylemiştim Cumhur ittifakı kendi çalışmasını ortak bir çalışma haline getirecek. Bizim çalışmamız muhtemelen bayram sonrasında tekamül etmiş olur. Daha sonra Cumhur ittifakı içerisinde bunu bir tek metin haline getirmek için çalışmalarımız olacak.

GALATASARAY'A ATİNA'DA ÇİRKİN TAVIR

Bu muamele iyi niyetle karşılanamaz. Burada yapılan şey ne sportmenlikle ne de iyi niyetle badaşmayan bir şey. Galatasaray'da çok doğru bir karar aldı orayı terk ederek. Hem dostluk maçına davet edeceksiniz, hem de bu kadar kaba davranacaksınız.

Tabii ki bundan sonra takımlarımızın Yunanistan'a gitmesiyle ilgili böyle sorunlar çıkmayacağına dair garanti verilmesini istiyoruz. Affedilmeyecek bir saygısızlık gerçekleştirdiler. Gereken adımlar şimdiden atıldı. Bundan sonrada takip etmeye devam edeceğiz.