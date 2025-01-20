Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ne oldu, gözaltına mı alındı?

Cem Aydın, 1996 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Ayrıca hala Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.



Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı.

Daha sonrasında bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın’ın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyelikleri mevcuttur.



2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yapmıştır.

