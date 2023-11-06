Cem Garipoğlu'nun babasından dilekçe: "Yapılması gereken tek şey mezarın açılması"

NE OLMUŞTU?



Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.



Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATI EPÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMA



Baba Garipoğlu’nun, oğlunun ölüp ölmediğiyle ilgili kafalardaki soru işaretinin giderilmesi amacıyla böyle bir talepte bulunduğunu belirttiği öğrenildi.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Münevver Karabulut’un 14 yıl önce katledildiğini hatırlatan Epözdemir "Aradan geçen yıllardan sonra 10 Ekim 2014'te Cem Garipoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde intihar ettiğine dair kamuoyuna bir duyuru yapıldı. 14 yıllık mücadele sonrasında, Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddia sonrasında 9 yıllık mücadele neticesinde an itibariyle dosyada çok önemli gelişmeler yaşandı. Bize ilk sorulan soru, 'Cem Garipoğlu öldü mü yoksa kaçırıldı mı' şeklinde oluyor ne yazık ki. Kamu vicdanı rahatsız. Kimse adaletin tecelli ettiğini düşünmüyor. İnsanlarda Cem Garipoğlu'nun ölmediği cezaevinden kaçırıldığına dair yaygın bir kanaat ve intiba var." dedi.