Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

13 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi.

Münevver Karabulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği ve kaçtığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Baba Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

CİNAYETTEN 197 GÜN KAÇMIŞTI



Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirilmişti. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başarmıştı.



Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırmıştı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalan Garipoğlu'nun 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlarca cansız bedenini bulunmuştu. Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğarak, intihar ettiği kaydedilmişti.



Baba Süreyya Karabulut, daha önce de şüphelerini dile getirmiş ve Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti.