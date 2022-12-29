Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına verilen takipsizlik kararına itiraz

Münevver Karabulut ailesinin avukatı, intihar eden cinayet faili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına yönelik talebin reddedilmesi kararına itiraz etti.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına verilen takipsizlik kararına itiraz

İstanbul'da 13 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un kızının katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararına itiraz edildi.

Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, intihar ettiği iddia edilen fail Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığa başvuruda bulunmuştu.

Ancak bu başvuru Silivri Cumhuriyet savcılığınca reddedilmişti. Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, bu karara itiraz etti.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına verilen takipsizlik kararına itiraz - 1

İtiraz dilekçesinde Garipoğlu ailesinin 2021 yılında sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafın, Cem Garipoğlu'nun ölmediği konusundaki şüpheleri artırdığı öne sürüldü.

Bu fotoğraf itiraz dilekçesine eklendi.

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