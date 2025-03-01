Cem Köksal kimdir? Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal'ın hayatı

Zorlu Holding Ceo'su olan Cem Köksal'ın hayatı merak ediliyor. "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan Cem Köksal'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte Cem Köksal'ın hayatı hakkında bilgiler.



CEM KÖKSAL KİMDİR?



Cem Köksal, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Cem Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.



Köksal, 1990 ve 2002 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapmıştır. 1990 – 1997 arası İnterbank’ta çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 1997 yılında Denizbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Köksal, 2002 yılında Vestel’e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katılmıştır.



2012 yılında Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Köksal, Haziran 2024 itibarıyla da Zorlu Holding CEO’luğu görevlerine atanmıştır.



Zorlu Holding ve Zorlu Enerji, Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya gibi halka açık şirketler dahil pek çok Grup iştirakinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüten Cem Köksal; aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Üyesi’dir.