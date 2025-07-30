Cem Küçük'ün acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dün gece saatlerinde ölü bulunan gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi.
Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Gazeteci Cem Küçük ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Küçük'ün cenazesi, Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.
Cenazenin götürülüşü sırasında gözyaşı döken Erdal Küçük'ün yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Törene, Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Yurt Haber
- Zonguldak Kozlu