Cem Küçük'ün acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.



Gazeteci Cem Küçük ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.