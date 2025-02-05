Cemal Enginyurt'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Enginyurt'un, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere ilişkin harekete geçti.



Başsavcılık, Enginyurt hakkında “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “tehdit” suçlarından resen soruşturma başlattı.

CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Cemal Enginyurt, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"...Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."