Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
29.08.2026 19:26
Sosyal Medya
Cem Tekinoğlu gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı gerçekleştirildi.
Yeni Partili İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.
Tekinoğlu’nun ikametinde de arama başlatıldığı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.