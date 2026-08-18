Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği iddia edilen Mehmet Sedat Erge, "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma dosyasına giren bilgi ve ihbarlarda; Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer aldı.

Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı öne sürüldü.

SEVKİYATLARDA KORUMA TAHSİSLİ ARAÇ İDDİASI

Dosyaya giren ihbarlarda ayrıca Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı da ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların doğruluğu ile sevkiyatların kapsamının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

MASAK RAPORUNDA PARA HAREKETLERİ

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığı tespitine yer verildi.

Raporda yer alan iddialara göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon TL olurken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

MASAK incelemesinde, Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, A. Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL ve M.K.Ş. ile 2 milyon 21 bin 100 TL olduğu iddiaları yer aldı.

Soruşturma kapsamında, dosyaya yansıyan ihbar ve iddiaların doğruluğu, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağı, kayıt dışı olduğu değerlendirilen satış ve sevkiyatların kapsamı ile elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespitine yönelik adli ve mali incelemeler sürdürülüyor.