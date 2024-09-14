Cemal Gürsel, mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 58'inci yıl dönümünde mezarı başında törenle anıldı.

Cemal Gürsel, mezarı başında anıldı

Cumhuriyeti 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız ve askeri yetkililer katıldı.

Törende Cemal Gürsel'in öz geçmişi okundu. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenkleri bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

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