Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin inşaatında 3 işçi yaralandı
İHATürkiye
İstanbul Okmeydanı'daki Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında 3 işçi yaralandı. İşçilerin çatıdan düştüğü belirtiliyor.
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İstanbul Okmeydanı'da bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında çalışan 3 işçi bilinmeyen bir nedenden çatı bölümünden ikinci kattaki beton zemine düştü.
Yaralanan işçilere ilk müdahale çalışma arkadaşları tarafından yapıldı.
Ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ulaştı. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile işçilerin bulunduğu yere çıkarak ilk müdahaleyi yaptı.
Ardından işçiler sedyeye konularak itfaiye merdiveni ile aşaığıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.