Cemal Kaşıkçı cinayeti davası başladı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarının gıyabında yargılanmasına başlandı. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Bu işi bilen herkesten,talimat veren herkesten şikayetçiyim. Orada uçan kuştan bile şikayetçiyim" dedi.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Suudi Arabistan'dan gelen infaz timi Kaşıkçı'yı boğarak öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırdı.O günden beri Kaşıkçının cesedine ulaşılamadı. Suudi suikast timi ülkelerine kaçtı. Türk güvenlik görevlilerinin tüm delilleri ortaya çıkarmasıyla Suudi Arabistan, günler sonra cinayetin işlendiğini kabul etti.



Cinayete ilişkin 20 Suudi sanık hakkında İstanbul'da açılan dava başladı. 18 sanığa "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", 2 sanığa ise azmettirme suçları yöneltildi. İlk duruşmaya katılan Hatice Cengiz, "Cemal çok büyük bir ihanet ve kandırmacayla oraya çağrıldı" dedi.



Duruşmada 6 konsolosluk çalışanı tanık olarak ifade verdi. Konsoloslukta teknik sorumlu olarak çalışan Zeki Demir anlattıkları dikkat çekiciydi. Demir, "Mühendislerin geldiği söylendi. Tandırı yakmamı istediler. Bir an önce gitmemi ister gibi halleri vardır. Tandırı yaktım. Tandıra düşerseniz, kebap olursunuz şeklinde espiri yaptım. Yallah dediler bana çıktım." diye ifade verdi.



İstanbul emniyeti yetkilieri daha önce Kaşıkçı'nın cesedinin tandırda yakılmış olabileceğini açıklamıştı.



Duruşmada AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise tanık sıfatıyla ifade verdi. Arkadaşı Kaşıkçı'nın, Suudi yöneticiler tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Duruşmayı BM Raportörü Agnes Calamard da izledi.



Duruşma 24 Kasım'a ertelendi.

