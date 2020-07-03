Cemal Kaşıkçı davası bugün başlıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında açılan dava bugün başlıyor. 20 Suudi vatandaşı, gıyabında yargılanacak.



18 sanık ''tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme'', 2 sanık ise azmettirme suçlarından yargılanacak.



Sanıklar hakkında, Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından çıkartılan kırmızı bültenle arama kararı bulunuyor.



Suudi Arabistan Hükümeti, sanıkları Türkiye'ye iade etmiyor. Arabistan'da yapılan yargılama da uluslararası hukukta kabul görmedi.



Suudi Arabistan Başsavcılığı cinayetin ardından ülkelerine dönen sanıklardan 11'nin Suudi Mahkemesi'nde yargılandığını ve Aralık 2019'da sanıklardan 5'inin idama çarptırıldığını duyurmuştu.



Cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 sanığın da 24 yıl hapis cezası aldığı açıklanmıştı.



Soruşturmada, Kaşıkçı’nın, en son görüldüğü konsolosluk binasında öldürüldüğü ve cesedinin parçalara bölünerek dışarı çıkarıldığı kanısına varılmıştı.

