Cemal Kaşıkçı dosyasının devrine itiraz

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durması ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara, nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.



Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, davanın durma ve devredilmesi kararının kaldırılması talep edildi.



İtiraz dilekçesinde, "Onlarca hukuki, ahlaki ve siyasi nedenden ötürü bu kovuşturmanın herhangi bir ülkeye ama, Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir. Buna rağmen 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın devri kararı verilmiş olup, hatalı ve eksik tesis edilen ilgili kararın kaldırılması zorunluluğu hasıl olmuştur." ifadelerine yer verildi.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın da olumlu görüşüyle, davanın durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar vermişti.

