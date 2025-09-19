Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın paniği

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Dar’ül Bedayi Caddesi'nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda meydana geldi.

Tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili çalışma sürüyor.