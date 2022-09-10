Cemevi bahçesindeki dilek ağacını yakan iki kişiye gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’nin bahçesinde bulunan dilek ağacına dün saldırı düzenlendi.



Otomobille cemevine gelen iki kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi. İki kişi daha sonra aynı araçla kaçtı.



Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü.



Kaçan iki kişi de jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin sorgusu sürüyor.