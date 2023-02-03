Cemevi Başkanlığına Ali Arif Özzeybek atandı

Ali Arif Özzeybek, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atandı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 9 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştu. Başkanlığa atanan Özzeybek, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığı görevini de yürüten Ali Arif Özzeybek, son dönemde yütürülen Alevi açılımlarında cemevlerini ziyaret ederek görüşmeler yaptı.

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