Cemevi saldırganına 'akli dengesi yerinde değil' raporu

Ankara Mamak'ta cemevlerine saldıran şüphelinin 'akli dengesi yerinde değil'miş.

30 Temmuz'da üç ayrı cemevine saldırı düzenlendi.

Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, saldırgan Karaca ile onunla bağlantılı olduğunu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI



Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, 3 şüphelinin de ikametinin İzmir'de olduğu, saldırıdan bir gün önce şüphelilerin Eskişehir'de buluştukları belirtildi. İddianamede, ifadesine yer verilen Karaca'nın, eylemi kendisinin planladığını ve kimseden talimat almadığını söylediği belirtildi.



İfadesinde asıl amacının Eskişehir'de cemevine saldırmak olduğunu belirten Karaca, "Eskişehir'de cemevi bulunmadığı için Ankara'ya geldim. Google üzerinden yaptığım arama sonrası tespit ettiğim yerlere saldırıda bulundum" dedi.

ESKİŞEHİR'DE OLMAYINCA ANKARA'YA GELDİM



Diğer 2 şüpheli ise Eskişehir'de öğrenci olduklarını, Karaca'nın İzmir'den arkadaşları olması nedeniyle yanlarına geldiğini ve yaptığı saldırı ile ilgili bilgilerinin bulunmadığını söyledi. İddianamede, saldırılar sırasında 2 kişinin yaralandığı ve hasar meydana geldiği de belirtildi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL' RAPORU



İddianamede, şüpheli Karaca'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altına alındığını, yapılan gözlemin ardından hastane tarafından düzenlenen raporda şüphelinin 'işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu, cezai ehliyetini bulunmadığı' yönünde görüş bildirildiği belirtildi.



3 ŞÜPHELİNİN DE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ



İddianamede, raporda belirtilen hususlara ilişkin takdirin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, saldırgan Karaca'nın, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'İbadethanelere zarar verme' ve 'basit yaralama' suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Savcı, şüphelinin akıl hastası olduğuna mahkemenin de kanaat getirmesi halinde akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. İddianamede, diğer 2 şüphelinin de saldırgan Karaca ile birlikte fikir birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek, aynı suçlardan 12 yıl 10'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.