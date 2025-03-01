Cemevine biber gazı atıldı

Yeni Mahalle'deki Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde perşembe akşamı cem erkanı vardı.

İçeride çok sayıda kişinin bulunduğu sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından biber gazlı saldırı oldu. Zanlılar olayın ardından kaçtı.

Biber gazından etkilenenlere müdahale edildi. Olayın ardından polis harekete geçti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİYASİLERDEN TEPKİ

CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşu üyeleri olaya tepki için cemevi önünde toplandı.

Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı Seher Şengül Yılmaz konuşmasında "Yetkililerden, saldırının arkasındaki güçleri ortaya çıkarmalarını bekliyoruz." dedi.