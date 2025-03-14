Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı özgeçmişi

Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin CEO ve yönetim kurulu üyesi olan Türk iş insan Şaban Cemil Kazancı 1961 doğumlu. Aslen Rizeli olan Ali Metin Kazancı'nın oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına aile şirketinde jenaratör üretimi ve satışı alanında yönetici pozisyonunda çalışarak başladı. 1997 yılında Aksa Enerji'nin kuruluş sürecinde aktif rol oynadı.



Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



